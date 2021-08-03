Masalta Резчик швов MFS 14-4 Бензиновый

Преимущества

Возможность вертикального пропила

Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации

Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами

Легкий рычаг для регулирования глубины резки

Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску

Контроль дроссельной заслонки

Откидная крышка (навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска

Регулирование глубины - вращение ручки

Управление - ручное

Шовнарезчик Masalta MFS 14-4 бензиновый Honda GX 200 90 мм ШОВ020 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается простотой и надежностью. Модель оснащается вместительным баком для воды. Есть возможность устанавливать режущие диски диаметром от 30 до 35 см (глубина реза 90 мм возможна только при использовании диска максимального диаметра)