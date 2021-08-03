Masalta Резчик швов MFS 14-4 Бензиновый
Арт. X12922627
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1050х480х910
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Расход топлива, л/ч
|1.4
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Емкость топливного бака, л
|3.1
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Объем бака для воды, л
|28
- Шовнарезчик Masalta MFS 14-4 бензиновый Honda GX 200 90 мм ШОВ020 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается простотой и надежностью. Модель оснащается вместительным баком для воды. Есть возможность устанавливать режущие диски диаметром от 30 до 35 см (глубина реза 90 мм возможна только при использовании диска максимального диаметра)
Преимущества
- Возможность вертикального пропила
- Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации
- Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами
- Легкий рычаг для регулирования глубины резки
- Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
- Контроль дроссельной заслонки
- Откидная крышка (навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска
- Регулирование глубины - вращение ручки
- Управление - ручное