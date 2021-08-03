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Masalta Резчик швов MFS 14-4 Бензиновый
5.0
1
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Резчики швов и швонарезчики
    Masalta Резчик швов MFS 14-4 Бензиновый
    Арт. X12922627
    5.0
    1
    Masalta Резчик швов MFS 14-4 Бензиновый

      Masalta Резчик швов MFS 14-4 Бензиновый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922627
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Габариты, мм
      		1050х480х910
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Емкость топливного бака, л
      		3.1
      Объем бака для воды, л
      		28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шовнарезчик Masalta MFS 14-4 бензиновый Honda GX 200 90 мм ШОВ020 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается простотой и надежностью. Модель оснащается вместительным баком для воды. Есть возможность устанавливать режущие диски диаметром от 30 до 35 см (глубина реза 90 мм возможна только при использовании диска максимального диаметра)

        Преимущества

        • Возможность вертикального пропила
        • Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации
        • Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами
        • Легкий рычаг для регулирования глубины резки
        • Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
        • Контроль дроссельной заслонки
        • Откидная крышка (навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска
        • Регулирование глубины - вращение ручки
        • Управление - ручное