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Машина газонокосильная аккум. Caiman Rido 84i, 2WD
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Райдеры
    Машина газонокосильная аккум. Caiman Rido 84i, 2WD
    Арт. 1128730
    Машина газонокосильная аккум. Caiman Rido 84i, 2WD

      Машина газонокосильная аккум. Caiman Rido 84i, 2WD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128730

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем травосборника, л
      		150
      Количество режимов регулировки
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная газонокосильная машина-райдер Caiman Rido 84i с травосборником 150 л.– профессиональная модель для стрижки травы на больших территориях, в зонах, где есть особые требования по уровню шума. Благодаря тому, что райдер оснащается литий-ионным аккумулятором и мощным электродвигателем, машина обладает высокой производительностью, требует минимального обслуживания и при работе создает минимальную звуковую нагрузку.

        Преимущества

        • Инновационный интеллектуальный электродвигатель
        • Мощный литий-полимерный аккумулятор 18Ач – 72V
        • Двухножевая режущая дека с 4 опорными колесами
        • Регулировка высоты стрижки: 10 положений от 25 до 127 мм