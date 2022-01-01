Машина газонокосильная аккум. Caiman Rido 84i, 2WD

Преимущества

Инновационный интеллектуальный электродвигатель

Мощный литий-полимерный аккумулятор 18Ач – 72V

Двухножевая режущая дека с 4 опорными колесами

Регулировка высоты стрижки: 10 положений от 25 до 127 мм

Аккумуляторная газонокосильная машина-райдер Caiman Rido 84i с травосборником 150 л.– профессиональная модель для стрижки травы на больших территориях, в зонах, где есть особые требования по уровню шума. Благодаря тому, что райдер оснащается литий-ионным аккумулятором и мощным электродвигателем, машина обладает высокой производительностью, требует минимального обслуживания и при работе создает минимальную звуковую нагрузку.