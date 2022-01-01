Машина газонокосильная аккум. Caiman Rido 84i, 2WD
Арт. 1128730
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Объем травосборника, л
|150
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Количество режимов регулировки
|10
- Аккумуляторная газонокосильная машина-райдер Caiman Rido 84i с травосборником 150 л.– профессиональная модель для стрижки травы на больших территориях, в зонах, где есть особые требования по уровню шума. Благодаря тому, что райдер оснащается литий-ионным аккумулятором и мощным электродвигателем, машина обладает высокой производительностью, требует минимального обслуживания и при работе создает минимальную звуковую нагрузку.
Преимущества
- Инновационный интеллектуальный электродвигатель
- Мощный литий-полимерный аккумулятор 18Ач – 72V
- Двухножевая режущая дека с 4 опорными колесами
- Регулировка высоты стрижки: 10 положений от 25 до 127 мм