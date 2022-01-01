Машина газонокосильная аккум. Caiman Rodeo 84i
Арт. 1128732
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Франция
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Объем травосборника, л
|280
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Минимальная высота скашивания, мм
|35
- Аккумуляторный райдер-газонокосилка Caiman Rodeo 84i - профессиональная машина, оснащенная электродвигателем и литий-ионными батареями, травосборником объемом 280 литров и электрической трансмиссией. Благодаря высокой производительности и маневренности машина прекрасно подходит и для профессионалов, и для частных владельцев. Благодаря бесшумному двигателю и общему низкому уровню шума от машины, вы не потревожите тех, кто живет рядом с работающей машиной.
Преимущества
- Шесть литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 144 Ач, 54V
- Общая мощность двигателей 4,2 кВт
- Режущая дека с плавающими ножами
- Система эффективной стрижки и сбора травы