Машина газонокосильная аккум. Caiman Rodeo 84i

Преимущества

Шесть литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 144 Ач, 54V

Общая мощность двигателей 4,2 кВт

Режущая дека с плавающими ножами

Система эффективной стрижки и сбора травы

Аккумуляторный райдер-газонокосилка Caiman Rodeo 84i - профессиональная машина, оснащенная электродвигателем и литий-ионными батареями, травосборником объемом 280 литров и электрической трансмиссией. Благодаря высокой производительности и маневренности машина прекрасно подходит и для профессионалов, и для частных владельцев. Благодаря бесшумному двигателю и общему низкому уровню шума от машины, вы не потревожите тех, кто живет рядом с работающей машиной.