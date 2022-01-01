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Машина газонокосильная аккум. Caiman Rodeo 84i
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Райдеры
    Машина газонокосильная аккум. Caiman Rodeo 84i
    Арт. 1128732
    Машина газонокосильная аккум. Caiman Rodeo 84i

      Машина газонокосильная аккум. Caiman Rodeo 84i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128732

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем травосборника, л
      		280
      Минимальная высота скашивания, мм
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный райдер-газонокосилка Caiman Rodeo 84i - профессиональная машина, оснащенная электродвигателем и литий-ионными батареями, травосборником объемом 280 литров и электрической трансмиссией. Благодаря высокой производительности и маневренности машина прекрасно подходит и для профессионалов, и для частных владельцев. Благодаря бесшумному двигателю и общему низкому уровню шума от машины, вы не потревожите тех, кто живет рядом с работающей машиной.

        Преимущества

        • Шесть литий-ионных аккумуляторов общей емкостью 144 Ач, 54V
        • Общая мощность двигателей 4,2 кВт
        • Режущая дека с плавающими ножами
        • Система эффективной стрижки и сбора травы