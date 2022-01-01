Машина газонокосильная Rapido 2WD 107D2C
Арт. 1128694
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Объем травосборника, л
|300
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Минимальная высота скашивания, мм
|30
- Машины Caiman Rapido оснащены мощным 2-цилиндровым V-образным двигателем Caiman Green Engine с рабочим объемом 708 см. Система смазки под давлением обеспечивает уверенную работу машины на склонах до 20 градусов. Чугунная гильза цилиндра с улучшенными противоизносными характеристиками и двух- ступенчатая система фильтрации воздуха продлевают срок службы двигателя. Технология наплавки из сплава кобальта используется для впускных и выпускных клапанов, чтобы сделать двигатель более износостойким. Агрегат сертифицирован для использования в странах Европы и Японии и соответствует новым европейским требованиям 2019 года по уровню выброса вредных веществ.
Преимущества
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Эффективная система освещения Bright Light
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Высокое качество стрижки травы
- Эргономичная панель управления
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Большой травосборник 300 литров
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Очистка внутренней поверхности деки
- Механическая блокировка дифференциала
- Гидростатическая трансмисия с увеличенной тягой
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