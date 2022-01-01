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Машина газонокосильная Rapido 2WD 107D2C
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Райдеры
    Машина газонокосильная Rapido 2WD 107D2C
    Арт. 1128694
    Машина газонокосильная Rapido 2WD 107D2C

      Машина газонокосильная Rapido 2WD 107D2C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128694

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Объем травосборника, л
      		300
      Минимальная высота скашивания, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Машины Caiman Rapido оснащены мощным 2-цилиндровым V-образным двигателем Caiman Green Engine с рабочим объемом 708 см. Система смазки под давлением обеспечивает уверенную работу машины на склонах до 20 градусов. Чугунная гильза цилиндра с улучшенными противоизносными характеристиками и двух- ступенчатая система фильтрации воздуха продлевают срок службы двигателя. Технология наплавки из сплава кобальта используется для впускных и выпускных клапанов, чтобы сделать двигатель более износостойким. Агрегат сертифицирован для использования в странах Европы и Японии и соответствует новым европейским требованиям 2019 года по уровню выброса вредных веществ.

        Преимущества

        • Эффективная система освещения Bright Light
        • Высокое качество стрижки травы
        • Эргономичная панель управления
        • Большой травосборник 300 литров
        • Очистка внутренней поверхности деки
        • Механическая блокировка дифференциала
        • Гидростатическая трансмисия с увеличенной тягой