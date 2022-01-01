Машина газонокосильная Rapido Eco 2WD SD 112D1C

Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 708CC

Гидростатическая трансмиссия

Режущая дека с боковым выбросом

6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм

Малый радиус поворота – всего 61 см.

Счетчик часов работы и интервалов обслуживания

Система защитного отключения двигателя и режущей деки

Галогеновые фары

Широкие колеса с дерновыми покрышками

Профессиональная газонокосилочная машина Caiman Rapido SD 2WD - это модель с боковым выбросом травы, предназначенная для ухода за большими площадями (порядка 80 соток) и ежедневной стрижки травы. Она является отличным инструментом для служб благоустройства и озеленения.