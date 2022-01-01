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Машина газонокосильная Rapido Eco 2WD SD 112D1C
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Райдеры
    Машина газонокосильная Rapido Eco 2WD SD 112D1C
    Арт. 1128712
    Машина газонокосильная Rapido Eco 2WD SD 112D1C

      Машина газонокосильная Rapido Eco 2WD SD 112D1C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128712

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Количество режимов регулировки
      		6
      Минимальная высота скашивания, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональная газонокосилочная машина Caiman Rapido SD 2WD - это модель с боковым выбросом травы, предназначенная для ухода за большими площадями (порядка 80 соток) и ежедневной стрижки травы. Она является отличным инструментом для служб благоустройства и озеленения.

        Преимущества

        • Профессиональный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 708CC 
        • Гидростатическая трансмиссия
        • Режущая дека с боковым выбросом
        • 6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм
        • Малый радиус поворота – всего 61 см.
        • Счетчик часов работы и интервалов обслуживания
        • Система защитного отключения двигателя и режущей деки
        • Галогеновые фары
        • Широкие колеса с дерновыми покрышками