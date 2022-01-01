Машина газонокосильная Rapido Eco 2WD SD 112D1C
Арт. 1128712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Количество режимов регулировки
|6
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Минимальная высота скашивания, мм
|30
- Профессиональная газонокосилочная машина Caiman Rapido SD 2WD - это модель с боковым выбросом травы, предназначенная для ухода за большими площадями (порядка 80 соток) и ежедневной стрижки травы. Она является отличным инструментом для служб благоустройства и озеленения.
Преимущества
- Профессиональный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 708CC
- Гидростатическая трансмиссия
- Режущая дека с боковым выбросом
- 6 положений регулировки высоты стрижки в диапазоне от 30 до 90 мм
- Малый радиус поворота – всего 61 см.
- Счетчик часов работы и интервалов обслуживания
- Система защитного отключения двигателя и режущей деки
- Галогеновые фары
- Широкие колеса с дерновыми покрышками