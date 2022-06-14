Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
5.0
3
Найти аналог
Штроборезы
    Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
    Арт. Х12725292
    5.0
    3
    Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
    Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
    Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
    Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
      Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
      Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
      Штроборез Интерскол ОМ-115/1300
      Штроборез Интерскол ОМ-115/1300

      Штроборез Интерскол ОМ-115/1300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12725292
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Упаковка
      		коробка
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Штроборез Интерскол ОМ-115/1300 предназначена для резки различных отделочных материалов - керамической плитки, керамогранита, облицовочной и тротуарной плитки, черепицы, нарезки канавок для улучшения адгезии строительных растворов. Двигатель мощностью 1350 Вт разгоняет скорость вращения шпинделя до внушительной цифры - 13000 оборотов в минуту. Диаметр посадочного отверстия составляет 20 мм, однако при помощи переходного кольца его можно изменить на 22.2. Рукоятка оснащена мягкими прорезиненными вставками для надежного хвата инструмента и точного контроля за рабочим процессом.

        Преимущества 

        • Легкая, компактная конструкция – можно эксплуатировать машину даже на высоте
        • Регулировка глубины реза для возможности производить резы определенной глубины
        • Регулировка угла наклона от 90 до 45 градусов
        • Мощный двигатель позволяет выполнять самые тяжелые работы с высокой скоростью
        • Отличная пылезащита двигателя, подшипников, редуктора и кнопки
        • Четырехметровый шнур питания дает оператору возможность выполнять большинство работ без дополнительного удлинителя
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса