Преимущества

Легкая, компактная конструкция – можно эксплуатировать машину даже на высоте

Регулировка глубины реза для возможности производить резы определенной глубины

Регулировка угла наклона от 90 до 45 градусов

Мощный двигатель позволяет выполнять самые тяжелые работы с высокой скоростью

Отличная пылезащита двигателя, подшипников, редуктора и кнопки

Четырехметровый шнур питания дает оператору возможность выполнять большинство работ без дополнительного удлинителя

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Штроборез Интерскол ОМ-115/1300 предназначена для резки различных отделочных материалов - керамической плитки, керамогранита, облицовочной и тротуарной плитки, черепицы, нарезки канавок для улучшения адгезии строительных растворов. Двигатель мощностью 1350 Вт разгоняет скорость вращения шпинделя до внушительной цифры - 13000 оборотов в минуту. Диаметр посадочного отверстия составляет 20 мм, однако при помощи переходного кольца его можно изменить на 22.2. Рукоятка оснащена мягкими прорезиненными вставками для надежного хвата инструмента и точного контроля за рабочим процессом.