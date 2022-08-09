Преимущества

Прямоугольная форма рабочей подошвы позволяет производить обработку в углах

Чистоту на рабочем месте и эффективность обработки обеспечивает встроенная система сбора пыли

Кнопку включения не нужно постоянно удерживать благодаря специальному фиксатору

Предусмотрено два вида крепления абразивного материала: крепление VELCRO на липучках и зажимы для обычной шлифовальной бумаги

Быстро и удобно чистить - пластиковый контейнер для мусора легко снимается и разбирается

Рукоятка с эластичными накладками не проскальзывает в руке и обеспечивает удобный хват

Высокое качество обработки благодаря металлическому корпусу рабочей подошвы

Кабель сети 3 метра обеспечивает мобильность и расширенную рабочую зону

В комплекте идёт пластина для прокалывания шлифбумаги, запасные угольные щетки и шлифовальное полотно

Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов



Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187 мощностью 240 Вт подходит для сухого шлифования, зачистки и полировки поверхностей. Регулировка частоты колебаний подошвы 6000-11000 об/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы. Благодаря небольшому весу 1,5 кг, размеру рабочей поверхности 90х187 мм и размеру хода платформы 1,6 мм машина эффективно справляется с обработкой больших поверхностей.