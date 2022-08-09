Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
Арт. О00000033112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Размер абразивной бумаги, мм
|93x230
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Ширина рабочей поверхности, мм
|90
- Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187 мощностью 240 Вт подходит для сухого шлифования, зачистки и полировки поверхностей. Регулировка частоты колебаний подошвы 6000-11000 об/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы. Благодаря небольшому весу 1,5 кг, размеру рабочей поверхности 90х187 мм и размеру хода платформы 1,6 мм машина эффективно справляется с обработкой больших поверхностей.
Преимущества
- Прямоугольная форма рабочей подошвы позволяет производить обработку в углах
- Чистоту на рабочем месте и эффективность обработки обеспечивает встроенная система сбора пыли
- Кнопку включения не нужно постоянно удерживать благодаря специальному фиксатору
- Предусмотрено два вида крепления абразивного материала: крепление VELCRO на липучках и зажимы для обычной шлифовальной бумаги
- Быстро и удобно чистить - пластиковый контейнер для мусора легко снимается и разбирается
- Рукоятка с эластичными накладками не проскальзывает в руке и обеспечивает удобный хват
- Высокое качество обработки благодаря металлическому корпусу рабочей подошвы
- Кабель сети 3 метра обеспечивает мобильность и расширенную рабочую зону
- В комплекте идёт пластина для прокалывания шлифбумаги, запасные угольные щетки и шлифовальное полотно
- Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов