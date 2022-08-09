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Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные шлифовальные машины
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Арт. О00000033112
    5.0
    1
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
    Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187
      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187

      Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Размер абразивной бумаги, мм
      		93x230
      Ширина рабочей поверхности, мм
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Машина плоскошлифовальная вибрационная Denzel VS-90-187 мощностью 240 Вт подходит для сухого шлифования, зачистки и полировки поверхностей. Регулировка частоты колебаний подошвы 6000-11000 об/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы. Благодаря небольшому весу 1,5 кг, размеру рабочей поверхности 90х187 мм и размеру хода платформы 1,6 мм машина эффективно справляется с обработкой больших поверхностей.

        Преимущества

        • Прямоугольная форма рабочей подошвы позволяет производить обработку в углах
        • Чистоту на рабочем месте и эффективность обработки обеспечивает встроенная система сбора пыли
        • Кнопку включения не нужно постоянно удерживать благодаря специальному фиксатору
        • Предусмотрено два вида крепления абразивного материала: крепление VELCRO на липучках и зажимы для обычной шлифовальной бумаги
        • Быстро и удобно чистить - пластиковый контейнер для мусора легко снимается и разбирается
        • Рукоятка с эластичными накладками не проскальзывает в руке и обеспечивает удобный хват
        • Высокое качество обработки благодаря металлическому корпусу рабочей подошвы
        • Кабель сети 3 метра обеспечивает мобильность и расширенную рабочую зону
        • В комплекте идёт пластина для прокалывания шлифбумаги, запасные угольные щетки и шлифовальное полотно
        • Класс защиты II - двойная изоляция токопроводящих элементов