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Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100
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Подметально-уборочные машины
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100
    Арт. champion_2757
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100

      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2757

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Объем бака, л
      		1
      Диаметр щетки, мм
      		350
      Вес, кг
      		79
      Тяговый привод
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подметально-уборочная машина Champion GS50100 служит для уборки территории от пыли, снега и мусора. Она оборудована мощным четырехтактным двигателем с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов.

        Преимущества

        • Положение щетки относительно корпуса можно регулировать;
        • Шины с крупным рисунком протектора способствуют обеспечению надежного сцепления с поверхностью;
        • Машина имеет несколько скоростей движения, за счет чего облегчено маневрирование;
        • Составляющие выполнены из высококачественных материалов для долгого срока службы.