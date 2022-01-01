Машина подметально-уборочная CHAMPION GS50100
Арт. champion_2757
Характеристики
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Производитель
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Объем бака, л
|1
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Диаметр щетки, мм
|350
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Вес, кг
|79
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Тяговый привод
|Нет
Подметально-уборочная машина Champion GS50100 служит для уборки территории от пыли, снега и мусора. Она оборудована мощным четырехтактным двигателем с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов.
Преимущества
- Положение щетки относительно корпуса можно регулировать;
- Шины с крупным рисунком протектора способствуют обеспечению надежного сцепления с поверхностью;
- Машина имеет несколько скоростей движения, за счет чего облегчено маневрирование;
- Составляющие выполнены из высококачественных материалов для долгого срока службы.