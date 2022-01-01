Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080

Подметально-уборочная машина Champion GS5080 предназначена для уборки территории от опавших листьев, пыли, снега и прочего мусора. Она оснащена надежным четырехтактным двигателем, имеющим воздушное охлаждение и верхнее расположение клапанов.

Преимущества