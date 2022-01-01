Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
Арт. champion_2756
Характеристики
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Производитель
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Объем бака, л
|1
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Диаметр щетки, мм
|350
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Вес, кг
|76
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Тяговый привод
|Нет
Подметально-уборочная машина Champion GS5080 предназначена для уборки территории от опавших листьев, пыли, снега и прочего мусора. Она оснащена надежным четырехтактным двигателем, имеющим воздушное охлаждение и верхнее расположение клапанов.
Преимущества
- Щетка может быть повернута на 25 градусов в любую сторону;
- Шины с крупным рисунком протектора способствуют обеспечению надежного сцепления с поверхностью;
- Машина имеет несколько скоростей движения, благодаря чему облегчено маневрирование;
- Составляющие выполнены из высококачественных материалов для долгого срока службы.