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Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
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Подметально-уборочные машины
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
    Арт. champion_2756
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080

      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5080

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2756

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Объем бака, л
      		1
      Диаметр щетки, мм
      		350
      Вес, кг
      		76
      Тяговый привод
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подметально-уборочная машина Champion GS5080 предназначена для уборки территории от опавших листьев, пыли, снега и прочего мусора. Она оснащена надежным четырехтактным двигателем, имеющим воздушное охлаждение и верхнее расположение клапанов.

        Преимущества

        • Щетка может быть повернута на 25 градусов в любую сторону;
        • Шины с крупным рисунком протектора способствуют обеспечению надежного сцепления с поверхностью;
        • Машина имеет несколько скоростей движения, благодаря чему облегчено маневрирование;
        • Составляющие выполнены из высококачественных материалов для долгого срока службы.