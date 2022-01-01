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Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
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Подметально-уборочные машины
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
    Арт. champion_2762
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
    Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562

      Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2762

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Объем бака, л
      		3.6
      Диаметр щетки, мм
      		420
      Вес, кг
      		68
      Тяговый привод
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подметально-уборочная машина Champion GS5562 используется для уборки территории от пыли, опавших листьев, снега и прочего мусора. Она имеет надежный 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов.

        Преимущества

        • Возможно использование навесного оборудования (отвал или мусоросборник);
        • Несколько скоростей движения подметально-уборочной машины Champion GS5562: 3 вперед + 1 назад;
        • Угол поворота щётки 190° при помощи перемещения рычага в левую и правую сторону;
        • 2 основных ведущих колеса диаметром 13 дюймов + 2 небольших промежуточных колеса для большей устойчивости;
        • Система запуска - ручной стартер.