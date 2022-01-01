Машина подметально-уборочная CHAMPION GS5562
Арт. champion_2762
Характеристики
|
Производитель
|
Объем бака, л
|3.6
|
Диаметр щетки, мм
|420
|
Вес, кг
|68
|
Тяговый привод
|Нет
Подметально-уборочная машина Champion GS5562 используется для уборки территории от пыли, опавших листьев, снега и прочего мусора. Она имеет надежный 4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов.
Преимущества
- Возможно использование навесного оборудования (отвал или мусоросборник);
- Несколько скоростей движения подметально-уборочной машины Champion GS5562: 3 вперед + 1 назад;
- Угол поворота щётки 190° при помощи перемещения рычага в левую и правую сторону;
- 2 основных ведущих колеса диаметром 13 дюймов + 2 небольших промежуточных колеса для большей устойчивости;
- Система запуска - ручной стартер.