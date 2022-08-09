Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500 используется для резки, шлифовки и зачистки металла и камня. Справляется с материалами толщиной до 50 мм при максимальном диаметре оснастки 150 мм. Лабиринтное уплотнение выходного вала и усиленная защита ротора и статора обеспечивают стабильную работу машины и высокий ресурс - до 450 часов даже при обработке камня.

Преимущества