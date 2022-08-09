Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
Арт. О00000033099
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500 используется для резки, шлифовки и зачистки металла и камня. Справляется с материалами толщиной до 50 мм при максимальном диаметре оснастки 150 мм. Лабиринтное уплотнение выходного вала и усиленная защита ротора и статора обеспечивают стабильную работу машины и высокий ресурс - до 450 часов даже при обработке камня.
Преимущества
- Защита от непреднамеренного запуска обеспечивает безопасность оператора
- Быстрая замена оснастки без дополнительного инструмента благодаря суперфланцу и опции блокировки шпинделя
- При заклинивании диска шпиндель блокируется автоматически для защиты оператора
- Боковую рукоятку можно расположить в трёх различных положениях для работы под любым углом
- Легко заменить щётки без разборки корпуса благодаря быстрому доступу к щеточному узлу
- Длинный кабель 3 м обеспечивает увеличение рабочей зоны
- В комплекте идут дополнительные угольные щётки и ключ специальный