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Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Арт. О00000033099
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500

      Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033099
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Denzel AG150-1500 используется для резки, шлифовки и зачистки металла и камня. Справляется с материалами толщиной до 50 мм при максимальном диаметре оснастки 150 мм. Лабиринтное уплотнение выходного вала и усиленная защита ротора и статора обеспечивают стабильную работу машины и высокий ресурс - до 450 часов даже при обработке камня.

        Преимущества

        • Защита от непреднамеренного запуска обеспечивает безопасность оператора
        • Быстрая замена оснастки без дополнительного инструмента благодаря суперфланцу и опции блокировки шпинделя
        • При заклинивании диска шпиндель блокируется автоматически для защиты оператора
        • Боковую рукоятку можно расположить в трёх различных положениях для работы под любым углом
        • Легко заменить щётки без разборки корпуса благодаря быстрому доступу к щеточному узлу
        • Длинный кабель 3 м обеспечивает увеличение рабочей зоны
        • В комплекте идут дополнительные угольные щётки и ключ специальный