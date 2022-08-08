Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
Арт. О00000033100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
Преимущества
- Бесключевая регулировка и фиксация защитного кожуха помогает легко подготовить инструмент к работе
- Специальная виброручка удобно лежит в руке и снижает уровень вибрации
- Три варианта расположения боковой рукоятки - слева, справа и сверху для комфортной работы в любом положении
- Защита от случайного запуска снижает риск получения травм
- Легкая замена оснастки благодаря опции блокировки шпинделя
- Для безопасности пользователя при заклинивании диска шпиндель блокируется автоматически
- Расширенный комплект включает запасные угольные щётки и ключ специальный
- Длинный кабель на 3м обеспечивает увеличение рабочей зоны
- Простое обслуживание благодаря быстрому доступу к щеточному узлу