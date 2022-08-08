Преимущества

Бесключевая регулировка и фиксация защитного кожуха помогает легко подготовить инструмент к работе

Специальная виброручка удобно лежит в руке и снижает уровень вибрации

Три варианта расположения боковой рукоятки - слева, справа и сверху для комфортной работы в любом положении

Защита от случайного запуска снижает риск получения травм

Легкая замена оснастки благодаря опции блокировки шпинделя

Для безопасности пользователя при заклинивании диска шпиндель блокируется автоматически

Расширенный комплект включает запасные угольные щётки и ключ специальный

Длинный кабель на 3м обеспечивает увеличение рабочей зоны

Простое обслуживание благодаря быстрому доступу к щеточному узлу

Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000 - эффективна даже при сложных работах. Используется для резки и обработки материалов, шлифования и зачистки поверхностей. При работе с максимальным размером абразивного круга 180 мм глубина реза составляет 60 мм. Усиленная защита редуктора, ротора и статора от попадания пыли обеспечивает высокий ресурс - до 450 часов даже при обработке камня.