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Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Арт. О00000033100
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000

      Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033100
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифовальная машина Denzel AG180-2000 - эффективна даже при сложных работах. Используется для резки и обработки материалов, шлифования и зачистки поверхностей. При работе с максимальным размером абразивного круга 180 мм глубина реза составляет 60 мм. Усиленная защита редуктора, ротора и статора от попадания пыли обеспечивает высокий ресурс - до 450 часов даже при обработке камня.

        Преимущества

        • Бесключевая регулировка и фиксация защитного кожуха помогает легко подготовить инструмент к работе
        • Специальная виброручка удобно лежит в руке и снижает уровень вибрации
        • Три варианта расположения боковой рукоятки - слева, справа и сверху для комфортной работы в любом положении
        • Защита от случайного запуска снижает риск получения травм
        • Легкая замена оснастки благодаря опции блокировки шпинделя
        • Для безопасности пользователя при заклинивании диска шпиндель блокируется автоматически
        • Расширенный комплект включает запасные угольные щётки и ключ специальный
        • Длинный кабель на 3м обеспечивает увеличение рабочей зоны
        • Простое обслуживание благодаря быстрому доступу к щеточному узлу