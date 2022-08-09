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Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Арт. О00000033102
    5.0
    1
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
    Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600

      Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033102
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		6000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600 используется для выполнения отрезных, шлифовальных, зачистных работ, а так же для обработки камня, бетона, кирпича. Система ограничения пускового тока позволяет избежать перегрузку сети и рывка в момент включения. Предусмотрен быстрый доступ к щеточному узлу для самостоятельного обслуживания инструмента.

        Преимущества

        • Быстрый доступ к щеткам без разбора корпуса
        • Поворотная задняя и съёмная боковая рукоятки удобно лежат в руке, а резиновые накладки не допускают скольжения
        • Электронная система ограничения пускового тока позволяет избегать перегрева и рывков при запуске
        • Быстрая подготовка к работе благодаря бесключевой регулировке защитного кожуха
        • Легкая замена оснастки благодаря блокировке шпинделя и креплению при помощи суперфланца
        • Защита от случайного запуска снижает риск получения травм
        • В комплекте идут запасные угольные щётки и ключ специальный
        • Длинный 3-метровый кабель обеспечивает увеличение рабочей зоны