Преимущества

Быстрый доступ к щеткам без разбора корпуса

Поворотная задняя и съёмная боковая рукоятки удобно лежат в руке, а резиновые накладки не допускают скольжения

Электронная система ограничения пускового тока позволяет избегать перегрева и рывков при запуске

Быстрая подготовка к работе благодаря бесключевой регулировке защитного кожуха

Легкая замена оснастки благодаря блокировке шпинделя и креплению при помощи суперфланца

Защита от случайного запуска снижает риск получения травм

В комплекте идут запасные угольные щётки и ключ специальный

Длинный 3-метровый кабель обеспечивает увеличение рабочей зоны

Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600 используется для выполнения отрезных, шлифовальных, зачистных работ, а так же для обработки камня, бетона, кирпича. Система ограничения пускового тока позволяет избежать перегрузку сети и рывка в момент включения. Предусмотрен быстрый доступ к щеточному узлу для самостоятельного обслуживания инструмента.