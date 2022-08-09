Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600
Арт. О00000033102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|6000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифовальная машина Denzel AG230-2600 используется для выполнения отрезных, шлифовальных, зачистных работ, а так же для обработки камня, бетона, кирпича. Система ограничения пускового тока позволяет избежать перегрузку сети и рывка в момент включения. Предусмотрен быстрый доступ к щеточному узлу для самостоятельного обслуживания инструмента.
Преимущества
- Быстрый доступ к щеткам без разбора корпуса
- Поворотная задняя и съёмная боковая рукоятки удобно лежат в руке, а резиновые накладки не допускают скольжения
- Электронная система ограничения пускового тока позволяет избегать перегрева и рывков при запуске
- Быстрая подготовка к работе благодаря бесключевой регулировке защитного кожуха
- Легкая замена оснастки благодаря блокировке шпинделя и креплению при помощи суперфланца
- Защита от случайного запуска снижает риск получения травм
- В комплекте идут запасные угольные щётки и ключ специальный
- Длинный 3-метровый кабель обеспечивает увеличение рабочей зоны