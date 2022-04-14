Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV

Преимущества

Двигатель защищен от попадания пыли

СистемаSuper-Joint-System предотвращает рывки при работе и пуске

Защитный кожух можно переставить без использования инструмента

Автоматическое отключения щеток

Двойная изоляция

Электронная регулировка оборотов

Угловая шлифмашина Makita 9566 CV предназначена для резки и шлифовки металлических материалов. Система Super-Joint-System обеспечивает плавную работу без рывков. Перестановка защитного кожуха осуществляется без использования дополнительного инструмента. Двигатель защищен от попадания пыли, что увеличивает срок его службы. Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора.