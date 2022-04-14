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Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
5.0
2
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
    Арт. X1193494
    5.0
    2
    Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
    Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
    Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
    Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
    Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
    Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
      Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
      Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
      Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
      Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
      Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV
      Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV

      Угловая шлифомашина машина Makita 9566CV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1193494
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Makita 9566 CV предназначена для резки и шлифовки металлических материалов. Система Super-Joint-System обеспечивает плавную работу без рывков. Перестановка защитного кожуха осуществляется без использования дополнительного инструмента. Двигатель защищен от попадания пыли, что увеличивает срок его службы. Защитный кожух предотвращает выброс искр на оператора.

        Преимущества

        • Двигатель защищен от попадания пыли
        • СистемаSuper-Joint-System предотвращает рывки при работе и пуске
        • Защитный кожух можно переставить без использования инструмента
        • Автоматическое отключения щеток
        • Двойная изоляция
        • Электронная регулировка оборотов