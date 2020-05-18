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Дрель ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ
Арт. X1048041315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- -730 ₽
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- Ударная дрель Фиолент МСУ 9-16-2РЭ кейс Ф0069 снабжен двухскоростным редуктором и имеет электронную регулировку оборотов, что позволяет подстраиваться под конкретную задачу. Ключевой патрон прочно фиксирует сверло, не давая выпасть при работе в режиме ударного сверления. Модель поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Максимальный диаметр шурупа: 8 мм
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Переключатель режимов работы: сверление/сверление с ударом
- Двухскоростной редуктор
- Наличие реверса
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Эффективная система вентиляции обеспечивает интенсивное охлаждение при продолжительной работе
- Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы ударной дрели
- Удлиненная дополнительная рукоятка - для комфортной работы
- Двойная изоляция привода
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Ограничитель глубины сверления в комплекте
- Ударный механизм с храповыми втулками