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Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)
4.8
5
6 858 ₽
7 372 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ
Арт. X1048041315
4.8
5
Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)
Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)
Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)
Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)
  • Персональная скидка
Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)
Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)
Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)
Дрель сетевая ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ (мощность 1050 Вт, патрон 13 мм, скоростей 2, вес 2,4 кг)

Дрель ударная Фиолент МСУ9-16-2РЭ

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  • -514 ₽
6 858 ₽
7 372 ₽
за штуку
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    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X1048041315
4.8
5

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -514 ₽
6 858 ₽
7 372 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ударная дрель Фиолент МСУ 9-16-2РЭ кейс Ф0069 снабжен двухскоростным редуктором и имеет электронную регулировку оборотов, что позволяет подстраиваться под конкретную задачу. Ключевой патрон прочно фиксирует сверло, не давая выпасть при работе в режиме ударного сверления. Модель поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.

    Преимущества

    • Максимальный диаметр шурупа: 8 мм
    • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
    • Переключатель режимов работы: сверление/сверление с ударом
    • Двухскоростной редуктор
    • Наличие реверса
    • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
    • Эффективная система вентиляции обеспечивает интенсивное охлаждение при продолжительной работе
    • Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы ударной дрели
    • Удлиненная дополнительная рукоятка - для комфортной работы
    • Двойная изоляция привода
    • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
    • Ограничитель глубины сверления в комплекте
    • Ударный механизм с храповыми втулками