Преимущества

Максимальный диаметр шурупа: 8 мм

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Переключатель режимов работы: сверление/сверление с ударом

Двухскоростной редуктор

Наличие реверса

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Эффективная система вентиляции обеспечивает интенсивное охлаждение при продолжительной работе

Корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы ударной дрели

Удлиненная дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Двойная изоляция привода

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Ограничитель глубины сверления в комплекте

Ударный механизм с храповыми втулками

Ударная дрель Фиолент МСУ 9-16-2РЭ кейс Ф0069 снабжен двухскоростным редуктором и имеет электронную регулировку оборотов, что позволяет подстраиваться под конкретную задачу. Ключевой патрон прочно фиксирует сверло, не давая выпасть при работе в режиме ударного сверления. Модель поставляется в кейсе, в котором её удобно хранить и транспортировать.