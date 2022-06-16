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Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Арт. О00000033096
    4.5
    2
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
    Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02

      Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000033096
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02  используется для выполнения отрезных, шлифовальных и зачистных работ. Усовершенствованная система вентиляции не допускает попадания пыли на ротор и статор двигателя, поэтому УШМ можно использовать даже для тяжелых работ с камнем и бетоном.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки благодаря опции блокировки шпинделя и бесключевой системе крепления кожуха
        • Для удобства работы под разными углами можно менять положение боковой рукоятки: слева, справа, сверху
        • Предусмотрена опция плавного пуска, что позволяет избежать рывков и перегрузки сети при включении
        • Фиксатор клавиши пуска обеспечивает комфортную работу: кнопку не нужно постоянно держать
        • Для удобства предусмотрен индикатор заряда, поэтому непредвиденной остановки работы не произойдет
        • Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкости 3 Ач, а благодаря интеллектуальной системе распознавания нагрузки он экономично тратится и совместим со всеми инструментами линейки IB-18
        • В комплекте идет зарядное устройство с технологией быстрой зарядки, поэтому АКБ полностью заряжается за 1 час. А защита от глубокого разряда батареи увеличивает ее ресурс
        • Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и снижает уровень вибраций