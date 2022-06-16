Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
Арт. О00000033096
Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02
Арт. О00000033096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02 используется для выполнения отрезных, шлифовальных и зачистных работ. Усовершенствованная система вентиляции не допускает попадания пыли на ротор и статор двигателя, поэтому УШМ можно использовать даже для тяжелых работ с камнем и бетоном.
Преимущества
- Быстрая замена оснастки благодаря опции блокировки шпинделя и бесключевой системе крепления кожуха
- Для удобства работы под разными углами можно менять положение боковой рукоятки: слева, справа, сверху
- Предусмотрена опция плавного пуска, что позволяет избежать рывков и перегрузки сети при включении
- Фиксатор клавиши пуска обеспечивает комфортную работу: кнопку не нужно постоянно держать
- Для удобства предусмотрен индикатор заряда, поэтому непредвиденной остановки работы не произойдет
- Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкости 3 Ач, а благодаря интеллектуальной системе распознавания нагрузки он экономично тратится и совместим со всеми инструментами линейки IB-18
- В комплекте идет зарядное устройство с технологией быстрой зарядки, поэтому АКБ полностью заряжается за 1 час. А защита от глубокого разряда батареи увеличивает ее ресурс
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и снижает уровень вибраций