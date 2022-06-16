Преимущества

Быстрая замена оснастки благодаря опции блокировки шпинделя и бесключевой системе крепления кожуха

Для удобства работы под разными углами можно менять положение боковой рукоятки: слева, справа, сверху

Предусмотрена опция плавного пуска, что позволяет избежать рывков и перегрузки сети при включении

Фиксатор клавиши пуска обеспечивает комфортную работу: кнопку не нужно постоянно держать

Для удобства предусмотрен индикатор заряда, поэтому непредвиденной остановки работы не произойдет

Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкости 3 Ач, а благодаря интеллектуальной системе распознавания нагрузки он экономично тратится и совместим со всеми инструментами линейки IB-18

В комплекте идет зарядное устройство с технологией быстрой зарядки, поэтому АКБ полностью заряжается за 1 час. А защита от глубокого разряда батареи увеличивает ее ресурс

Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и снижает уровень вибраций

Машина углошлифовальная аккумуляторная с бесщеточным двигателем Denzel BLG-IB-18-02 используется для выполнения отрезных, шлифовальных и зачистных работ. Усовершенствованная система вентиляции не допускает попадания пыли на ротор и статор двигателя, поэтому УШМ можно использовать даже для тяжелых работ с камнем и бетоном.