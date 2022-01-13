Преимущества

Наголовное крепление крепится к корпусу гайко-барашками, которые обеспечивают перемещение и фиксацию корпуса из закрытого положения в открытое и обратно без усилий

Для комфорта на внутренней части крепления наклеивается мягкая клейкая лента

Крепление блока светофильтра производится зажимом изнутри щитка, быстросъемное без применения инструмента



Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником - предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус маски изготавливается из трудногорючего полипропилена. Маска снабжена реечным наголовным креплением, обеспечивающим плавное регулирование охвата головы.