Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником
Арт. 71175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|110х90
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С подачей воздуха
|Нет
- Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником - предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус маски изготавливается из трудногорючего полипропилена. Маска снабжена реечным наголовным креплением, обеспечивающим плавное регулирование охвата головы.
Преимущества
- Наголовное крепление крепится к корпусу гайко-барашками, которые обеспечивают перемещение и фиксацию корпуса из закрытого положения в открытое и обратно без усилий
- Для комфорта на внутренней части крепления наклеивается мягкая клейкая лента
- Крепление блока светофильтра производится зажимом изнутри щитка, быстросъемное без применения инструмента