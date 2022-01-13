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Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником
4.0
1
220 ₽
Сварочные шлемы
    Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником
    Арт. 71175
    4.0
    1
    Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником
    Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником
    Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником
      Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником
      Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником
      Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником

      Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71175
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		110х90
      С подачей воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика НН-10 с реечным наголовником - предназначена для индивидуальной защиты электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус маски изготавливается из трудногорючего полипропилена. Маска снабжена реечным наголовным креплением, обеспечивающим плавное регулирование охвата головы.

        Преимущества

        • Наголовное крепление крепится к корпусу гайко-барашками, которые обеспечивают перемещение и фиксацию корпуса из закрытого положения в открытое и обратно без усилий
        • Для комфорта на внутренней части крепления наклеивается мягкая клейкая лента
        • Крепление блока светофильтра производится зажимом изнутри щитка, быстросъемное без применения инструмента