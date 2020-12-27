Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100

Маска сварщика Инвертрика использует пассивный световой фильтрующий элемент, и имеет светопропускную способность в десять единиц. При этом маска может комплектоваться светофильтрами от 9 до 13 DIN без приложения особых усилий. Само устройство предназначается для обеспечения безопасности при проведении сварки с использованием дуги. Маска автоматически реагирует на изменения в освещении, благодаря чему гарантируется сохранность здоровья пользователя. Прибор защищает глаза, лицо и кожу шеи от попадания искр, а также от яркого света при горении дуги, пагубно влияющего на зрение. Корпус маски достаточно прочен, устойчив к огню, регулируется плавно и удобно, а ремни закрепляются надежно вне зависимости размера головы.

Преимущества

Легкая

Комфортная

Ударопрочная

Огнеупорная

На ней просто сменить фильтр

Комплектация маски сварщика DIN 10