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Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
5.0
1
810 ₽
Сварочные шлемы
    Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
    Арт. Х15383
    5.0
    1
    Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
    Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
    Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
    Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
    Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
      Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
      Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
      Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
      Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100
      Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100

      Маска сварщика Инвертика НН-С401У1, арт. 20100

      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х15383
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Инвертика
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		110x90
      Функции и возможности
      		система вентиляции
      Все характеристики
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Маска сварщика Инвертрика использует пассивный световой фильтрующий элемент, и имеет светопропускную способность в десять единиц. При этом маска может комплектоваться светофильтрами от 9 до 13 DIN без приложения особых усилий. Само устройство предназначается для обеспечения безопасности при проведении сварки с использованием дуги. Маска автоматически реагирует на изменения в освещении, благодаря чему гарантируется сохранность здоровья пользователя. Прибор защищает глаза, лицо и кожу шеи от попадания искр, а также от яркого света при горении дуги, пагубно влияющего на зрение. Корпус маски достаточно прочен, устойчив к огню, регулируется плавно и удобно, а ремни закрепляются надежно вне зависимости размера головы.

        Преимущества

        • Легкая
        • Комфортная
        • Ударопрочная
        • Огнеупорная
        • На ней просто сменить фильтр

        Комплектация маски сварщика DIN 10

        • Маска - 1 шт.
        • Инструкция и гарантийный талон - 1 шт.
        • Упаковка - 1 шт.