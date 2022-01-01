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Маска PATRIOT 400S
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Сварочные шлемы
    Маска PATRIOT 400S
    Арт. X132802141
    Маска PATRIOT 400S

      Маска PATRIOT 400S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802141

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Возможность замены батареи
      		Нет
      Регулировка чувствительности
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Patriot Power(Патриот Пауер) 400S Маска сварщика предназначена для защиты пользователя от вредного воздействия во время сварки. Особенности: Температура эксплуатации от -10 до +55 градусов Питание - солнечная батарея и литиевая батарея Размер смотрового окна 92x42 мм Степень затемнения плавно регулируется Размер светофильтра 110x10x9 мм Скорость затемнения (при комнатной температуре) не более 1/25.00 с Пропускание ИК-излучения не более 0.009 процентов Технические характеристики: Время переключения в светлое состояние, сек 0.25-0.8 Защита от УФ/ИК излучения, DIN 16 Степень затемнения, DIN 9-13 Степень проникновение света, DIN 4 Хамелеон да Масса, кг 0.49