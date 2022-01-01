Маска PATRIOT 400S

Patriot Power(Патриот Пауер) 400S Маска сварщика предназначена для защиты пользователя от вредного воздействия во время сварки. Особенности: Температура эксплуатации от -10 до +55 градусов Питание - солнечная батарея и литиевая батарея Размер смотрового окна 92x42 мм Степень затемнения плавно регулируется Размер светофильтра 110x10x9 мм Скорость затемнения (при комнатной температуре) не более 1/25.00 с Пропускание ИК-излучения не более 0.009 процентов Технические характеристики: Время переключения в светлое состояние, сек 0.25-0.8 Защита от УФ/ИК излучения, DIN 16 Степень затемнения, DIN 9-13 Степень проникновение света, DIN 4 Хамелеон да Масса, кг 0.49