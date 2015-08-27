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Маска СОЮЗ САС-91А4МС
5.0
1
Найти аналог
Сварочные шлемы
    Маска СОЮЗ САС-91А4МС
    Арт. X132802156
    5.0
    1
    Маска СОЮЗ САС-91А4МС

      Маска СОЮЗ САС-91А4МС

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802156
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Возможность замены батареи
      		Нет
      Регулировка чувствительности
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы