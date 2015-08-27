Маска СОЮЗ САС-91А4МС
Арт. X132802156
Характеристики
- СОЮЗ САС-91А4МС Маска сварочная автоматическое затемнение Размер смотрового окна 90x35 мм Уровень затемнения во время сварки 11 DIN Диапазон рабочей температуры -5/+55 °C Вес нетто 0.45 кг
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Производитель
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С подачей воздуха
|Нет
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Режим GRIND (шлифование)
Наличие режима GRIND или "шлифовка" повышает комфорт и безопасность. Вы можете шлифовать сварочный шов не меняя маски. "Хамелеон" без этого режима будет затемняться от искр при шлифовке болгаркой.
|Нет
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Возможность замены батареи
|Нет
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Регулировка чувствительности
|нет