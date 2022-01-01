Маска сварщика ESAB Glode-Arc Shade 10

Преимущества

Толщина 1.8 мм

Может поставляться: прозрачным, со степенью затемнения DIN 2, DIN 3, Din 5

Ударная стойкость соответствует стандарту EN 166 – утвержденному для шлифовки

Пропускает видимые световые лучи при сварке, но блокирует УФ-лучи (без эффекта красных глаз). Маска может использоваться для сварки в условиях повышенной нагрузки

Маска Globe-Arc – это последняя разработка масок с подъемным стеклом для сварки и резки. Защитное стекло обеспечивает эффективную защиту от УФ и ИК лучей в открытом и закрытом положении и поставляется с различным уровнем затемнения. Возможно применение в условиях пониженных или повышенных температур, там, где невозможно использование масок-хамелеонов.