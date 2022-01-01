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Маска сварщика ESAB Glode-Arc Shade 10
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика ESAB Glode-Arc Shade 10
    Арт. X132802158

      Маска сварщика ESAB Glode-Arc Shade 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802158

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Возможность замены батареи
      		Нет
      Регулировка чувствительности
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Маска Globe-Arc – это последняя разработка масок с подъемным стеклом для сварки и резки. Защитное стекло обеспечивает эффективную защиту от УФ и ИК лучей в открытом и закрытом положении и поставляется с различным уровнем затемнения. Возможно применение в условиях пониженных или повышенных температур, там, где невозможно использование масок-хамелеонов.

        Преимущества

        • Толщина 1.8 мм
        • Может поставляться: прозрачным, со степенью затемнения DIN 2, DIN 3, Din 5
        • Ударная стойкость соответствует стандарту EN 166 – утвержденному для шлифовки
        • Пропускает видимые световые лучи при сварке, но блокирует УФ-лучи (без эффекта красных глаз). Маска может использоваться для сварки в условиях повышенной нагрузки