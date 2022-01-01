Маска сварщика ESAB Origo-Tech 9/13

Маска сварщика ЭСАБ Origo-Tech(Ориго-Тач) 9/13 предназначена для эффективной защиты глаз и лица от вредных излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла при дуговой сварке и резке. Технические характеристики: Область обзора, мм 96х42 Масса светофильтра, гр 99 Начальное затемнение 4 Затемнение при сварке 9-13 Регулировка затемнения Внешний потенциометр Чувствительность Внутренний регулятор Задержка просветления Внутренний регулятор Время срабатывания, -5 °С, мс 0,0008 Время срабатывания, +25 °С, мс 0,0005 Время срабатывания, +55 °С, мс 0,0002 Время просветления, с 0,1-1,0 UV/IR защита UV15/IR14 Температурный диапазон, °С От -5 до +55 Порог срабатывания TIG >20 Ампер Энергоснабжение Солнечные элементы