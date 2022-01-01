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Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 Heavy Metal
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 Heavy Metal
    Арт. aurora_4059
    Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 Heavy Metal

      Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 Heavy Metal

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4059

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Вес, кг
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Каждый сварщик – творческая личность, а каждая творческая личность стремиться к индивидуальности во всём. Специально для ярких и неординарных профессионалов Aurora A-777 выпускается в нескольких вариантах дизайна. Маски «хамелеон» AMERICAN DESIGN и HEAVY METAL DESIGN подчеркнут самобытность мастера и будут отличным подарком каждому любителю сварки. Сварочная маска с автоматическим светофильтром Aurora A-777 поможет как начинающему сварщику, так и профессионалу решить любую сварочную задачу. Надёжный светофильтр «хамелеон», позволяет во всех деталях контролировать сварочный процесс от момента поджига дуги до окончательного остывания сварочной ванны. Маска поможет справиться с выполнением самых сложных и ответственных работ. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды. Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности. Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. С.ф. маски на подобные источники не реагирует. Эта особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра. Щиток сделан из высококачественного негорючего полиэтилена покрытого защитной плёнкой. Данное покрытие, а так же обтекаемая форма маски - предотвращает прилипание сварочных брызг. Aurora A-777 отлично подходит для сварки MMA, MIG-MAG и TIG. Светофильтр оснащён 4-мя регулировками:

        • регулировка степени затемненности DIN9 - DIN13,
        • регулировка чувствительности светофильтра,
        • регулировка времени перехода в светлое состояние,
        • регулировка перехода между режимами сварка/заточка.
        Регулировки наголовника позволяют:
        • изменить диаметр охвата наголовника - поворотом всего одной ручки,
        • отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах,
        • задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски,
        • выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра.

        Наличие мягкой налобной накладки, обилие регулировок и подстройка центра тяжести маски «хамелеона»,  позволяют сварщику подогнать щиток под нужные параметры и сделать свою работу максимально комфортной.

        Особенности маски Aurora A-777: 

        • 4 инфракрасных датчика
        • Возможность лёгкой замены элемента питания 1xCR2450
        • комфортная сварка в режимах MMA, MIG-MAG и TIG
        • солнечная батарея светофильтра
        • сертификат соответствия  европейскому стандарту ЕС и американскому стандарту ANSI
        • легкая замена защитного стекла из поликарбоната