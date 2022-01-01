Маска сварщика Хамелеон Aurora A-777 Russian Style

Маска в русском стиле, украшена российской символикой на фоне текстур березовой коры и цветов государственного флага, отлично подойдёт для подарка.

Данная маска оснащена автоматически настраивающимся светофильтром, что даёт возможность не терять контроля за сваркой с момента поджига сварочной дуги до конца процесса и полного остывания сварочной ванны. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды. Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности. Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. С.ф. маски на подобные источники не реагирует. Эта особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра.

Идеальное решение для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG.

Особенности: