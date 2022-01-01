Маска сварщика Хамелеон Aurora A-998F Black Cosmo

AURORA BLACK COSMO - уникальный экземпляр из бюджетной ценовой категории. Демократичная стоимость устройства – будет интересна не только профессионалам, но и начинающим сварщикам. Данный щиток не подходит для работы с TIG PULSE, однако прекрасно справляется с защитой глаз сварщика при работе в режимах MMA и MIG-MAG.

Благодаря автоматическому светофильтру Aurora, который лежит в основе маски, сварочные работы будут комфортными и безопасными. «Хамелеон» - позволяет контролировать сварочный процесс во всех деталях - от момента поджига дуги до окончательного остывания сварочной ванны. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды. Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности. Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. С.ф. маски на подобные источники не реагирует. Данная особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра.

Маска оснащена 4-мя регулировками:

регулировка ступени затемненности DIN9 - DIN13

регулировка чувствительности светофильтра

регулировка времени перехода в светлое состояние

регулировка перехода между режимами сварка/заточка

Щиток AURORA BLACK COSMO сделан из высококачественного негорючего полиэтилена, который предотвращает прилипание сварочных брызг.

Регулировки наголовника позволяют:

изменить диаметр охвата наголовника - поворотом всего одной ручки,

отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах,

задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски,

выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра.

Наличие мягкой налобной накладки, обилие регулировок и подстройка центра тяжести маски «хамелеон» – позволяет сварщику подогнать щиток под нужные параметры и сделать свою работу максимально комфортной.

Особенности AURORA BLACK COSMO: