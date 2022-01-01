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Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-7 c увеличенным светофильтром
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-7 c увеличенным светофильтром
    Арт. aurora_4171
    Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-7 c увеличенным светофильтром

      Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-7 c увеличенным светофильтром

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4171

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • AURORA Sun7 выделяется на фоне конкурентов увеличенным размером рабочей площади светофильтра и особой конструкцией наголовного крепления, которое позволяет добиться оптимального расположения щитка относительно лица оператора. Кроме того жидкокристаллический фильтр маски одинаково эффективен абсолютно для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE, а так же для сварки на малых токах. Можно с уверенностью сказать, что Sun7, является лучшей маской в линейке AURORA.

        Сварочная маска «хамелеон» AURORA Sun7, поможет как начинающему сварщику, так и профессионалу решить любую сварочную задачу. Увеличенный светофильтр позволяет во всех деталях контролировать сварочный процесс: от момента поджига дуги, до окончательного остывания сварочной ванны. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды.  Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности.  Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. С.ф. маски на подобные источники не реагирует.  Эта особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра. 

        Маска сделана из высококачественного негорючего полиэтилена покрытого защитной плёнкой.  Данное покрытие, а так же обтекаемая форма маски, предотвращает прилипание сварочных брызг.  