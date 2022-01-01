Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-7 Tig Master с увеличенным светофильтром

AURORA Sun7 выделяется на фоне конкурентов увеличенным размером рабочей площади светофильтра и особой конструкцией наголовного крепления, которое позволяет добиться оптимального расположения щитка относительно лица оператора. Кроме того жидкокристаллический фильтр маски одинаково эффективен абсолютно для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE, а так же для сварки на малых токах. Можно с уверенностью сказать, что Sun7, является лучшей маской в линейке AURORA.

Сварочная маска «хамелеон» AURORA Sun7, поможет как начинающему сварщику, так и профессионалу решить любую сварочную задачу. Увеличенный светофильтр позволяет во всех деталях контролировать сварочный процесс: от момента поджига дуги, до окончательного остывания сварочной ванны. Фильтр маски хамелеон срабатывает при совпадении частоты светового потока и его амплитуды. Щиток затемняется только при одновременном воздействии на датчики инфракрасных волн и колебаний высокой интенсивности. Солнце или светодиодный источник света, несмотря на свою яркость, выдают очень мягкий свет без колебаний. С.ф. маски на подобные источники не реагирует. Эта особенность позволяет сварщику работать под прямыми солнечными лучами не опасаясь ложных срабатываний или случайных открытий фильтра.

Светофильтр оснащён 4-мя регулировками:

2 режима регулировки степени затемненности DIN5-DIN8 (для сварки на малых токах) и DIN9 - DIN13 (для стандартных сварочных задач),

регулировка времени перехода в светлое состояние,

регулировка перехода между режимами сварка/заточка на внешней стороне щитка,

регулировка чувствительности светофильтра,

так же маска имеет функцию проверки уровня заряда аккумулятора.

изменить диаметр охвата - поворотом всего одной ручки,

выбрать комфортный угол затылочного крепления

отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах,

задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски,

выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра.

Регулировки наголовника позволяют: