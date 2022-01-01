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Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-9 CARBON
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-9 CARBON
    Арт. aurora_40436
    Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-9 CARBON

      Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-9 CARBON

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_40436

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Уникальная маска AURORA SUN-9 теперь выполнена в популярном дизайне CARBON! Новая концепция блока светофильтра отличается от предшественников улучшенными характеристиками оптического класса 1/1/1/1 по рассеиванию света, однородности затемнения и угловой зависимости; уникальным диапазоном степени затемнения от 3DIN и новой панелью управления на внутренней стороне щитка. Съёмный элемент питания с продолжительным сроком службы, может быть заменён сварщиком самостоятельно, в случае необходимости. Щиток может быть дооснащён увеличительными стёклами. Маска SUN-9 может использовться вместе с респиратором и установливаться на строительную каску. 

        Жидкокристаллический фильтр маски одинаково эффективен для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE, а так же для сварки на малых токах TIG AC/DC от 3А (AC) и 5А при работе с DC током! 

        Оголовье маски, с мягким налобником, - позволяет добиться оптимального расположения щитка относительно лица оператора, за счёт настройки в пяти плоскостях. Щиток убережёт лицо и глаза начинающего сварщика от ожогов, а профессионалу поможет рассмотреть в деталях все этапы формирования сварочного шва, - от поджига дуги до момента остывания ванны.

        Особенности AURORA SUN-9 CARBON:

        • 4 инфракрасных датчика
        • Возможность лёгкой замены элемента питания 1xCR2450
        • увеличенная площадь светофильтра, даже в сравнении с ТОП-овыми моделями прошлых лет
        • высший оптический класс светофильтра 1/1/1/1
        • комфортная сварка в режимах MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE и сварка на малых токах
        • солнечная батарея светофильтра
        • съёмный элемент питания, для быстрой и лёгкой замены в случае необходимости
        • сертификат соответствия  европейскому стандарту ЕС и американскому стандарту ANSI
        • отличная балансировка и широкий диапазон настроек крепления наголовника для комфортной длительной работы 
        • возможность работы в респираторе и крепления на строительную каску