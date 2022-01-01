Маска сварщика Хамелеон Aurora SUN-9 CARBON
Характеристики
Уникальная маска AURORA SUN-9 теперь выполнена в популярном дизайне CARBON! Новая концепция блока светофильтра отличается от предшественников улучшенными характеристиками оптического класса 1/1/1/1 по рассеиванию света, однородности затемнения и угловой зависимости; уникальным диапазоном степени затемнения от 3DIN и новой панелью управления на внутренней стороне щитка. Съёмный элемент питания с продолжительным сроком службы, может быть заменён сварщиком самостоятельно, в случае необходимости. Щиток может быть дооснащён увеличительными стёклами. Маска SUN-9 может использовться вместе с респиратором и установливаться на строительную каску.
Жидкокристаллический фильтр маски одинаково эффективен для всех типов сварки: MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE, а так же для сварки на малых токах TIG AC/DC от 3А (AC) и 5А при работе с DC током!
Оголовье маски, с мягким налобником, - позволяет добиться оптимального расположения щитка относительно лица оператора, за счёт настройки в пяти плоскостях. Щиток убережёт лицо и глаза начинающего сварщика от ожогов, а профессионалу поможет рассмотреть в деталях все этапы формирования сварочного шва, - от поджига дуги до момента остывания ванны.
Особенности AURORA SUN-9 CARBON:
- 4 инфракрасных датчика
- Возможность лёгкой замены элемента питания 1xCR2450
- увеличенная площадь светофильтра, даже в сравнении с ТОП-овыми моделями прошлых лет
- высший оптический класс светофильтра 1/1/1/1
- комфортная сварка в режимах MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE и сварка на малых токах
- солнечная батарея светофильтра
- съёмный элемент питания, для быстрой и лёгкой замены в случае необходимости
- сертификат соответствия европейскому стандарту ЕС и американскому стандарту ANSI
- отличная балансировка и широкий диапазон настроек крепления наголовника для комфортной длительной работы
- возможность работы в респираторе и крепления на строительную каску