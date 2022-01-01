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Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф1 90х30 мм DIN 12 Li
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф1 90х30 мм DIN 12 Li
    Арт. X132802211130
    Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф1 90х30 мм DIN 12 Li

      Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф1 90х30 мм DIN 12 Li

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802211130

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Возможность замены батареи
      		Нет
      Регулировка чувствительности
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щиток предназначен для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки. Корпус щитка изготовлен из износоустойчивых и термоустойчивых полимерных материалов. Источником питания служит солнечная батарея с Li аккумулятором. Особенности: 
        • Эргономичный дизайн и оптимальный баланс. Минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительном ношении.
        • Телескопическая регулировка оголовья. Позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка и расширить обзор.
        • Регулировка угла наклона. Позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка.