Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф1 90х30 мм DIN 12 Li
Арт. X132802211130
Характеристики
- Щиток предназначен для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки. Корпус щитка изготовлен из износоустойчивых и термоустойчивых полимерных материалов. Источником питания служит солнечная батарея с Li аккумулятором. Особенности:
- Эргономичный дизайн и оптимальный баланс. Минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительном ношении.
- Телескопическая регулировка оголовья. Позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка и расширить обзор.
- Регулировка угла наклона. Позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка.