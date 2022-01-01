Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф1 90х30 мм DIN 12 Li

Эргономичный дизайн и оптимальный баланс. Минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительном ношении.

Телескопическая регулировка оголовья. Позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка и расширить обзор.

Регулировка угла наклона. Позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка.

Щиток предназначен для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки. Корпус щитка изготовлен из износоустойчивых и термоустойчивых полимерных материалов. Источником питания служит солнечная батарея с Li аккумулятором. Особенности: