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Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф5 90х30 мм DIN 9 -13 (Внешняя регулировка ) Li
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф5 90х30 мм DIN 9 -13 (Внешняя регулировка ) Li
    Арт. X132802211131

      Маска сварщика "Хамелеон" Bigmaster Ф5 90х30 мм DIN 9 -13 (Внешняя регулировка ) Li

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132802211131

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Возможность замены батареи
      		Нет
      Регулировка чувствительности
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щиток предназначен для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредных излучений при всех видах дуговой сварки, резки, напыления и строжки. Корпус щитка изготовлен из износоустойчивых и термоустойчивых полимерных материалов. Источником питания служит солнечная батарея со сменным Li аккумулятором. Имеется внешняя плавная регулировка степени затемнения. Особенности: 
        • Эргономичный дизайн и оптимальный баланс. Минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительном ношении.
        • Телескопическая регулировка оголовья. Позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка и расширить обзор.
        • Регулировка угла наклона. Позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка.
        • Внешняя плавная регулировка степени затемнения.