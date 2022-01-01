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Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 4-13 Visor Black
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 4-13 Visor Black
    Арт. fubag_336

      Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 4-13 Visor Black

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_336

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Возможность замены батареи
      		Нет
      Регулировка чувствительности
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Линейка масок OPTIMA 4-13 Visor предназначена для профессионального использования и может быть рекомендована для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки, в том числе, методом TIG. Почему выгодно купить маску OPTIMA 4-13 Visor: 1) Подходит для режима сварки методом TIG 2) Широкий диапазон затемнения, увеличенная зона обзора и улучшенное оснащение 3) Режимы сварка / шлифовка 4) Плавная регулировка чувствительности и задержки отключения 5) Подходит для микроплазменной сварки