Маска сварщика «Хамелеон» OPTIMA 4-13 Visor Black

Линейка масок OPTIMA 4-13 Visor предназначена для профессионального использования и может быть рекомендована для продолжительных сварочных работ в различных режимах сварки, в том числе, методом TIG. Почему выгодно купить маску OPTIMA 4-13 Visor: 1) Подходит для режима сварки методом TIG 2) Широкий диапазон затемнения, увеличенная зона обзора и улучшенное оснащение 3) Режимы сварка / шлифовка 4) Плавная регулировка чувствительности и задержки отключения 5) Подходит для микроплазменной сварки