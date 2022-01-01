Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)

ULTIMA 11 – это не дорогая профессиональная сварочная маска с хорошей зоной обзора 100х49 мм, двумя оптическими сенсорами и одной батарейкой для питания светофильтра. У маски сварщика “Хамелеон” Ultima 11 отличные потребительские характеристики – время срабатывания, эргономичный корпус, увеличенная зона обзора и дополнительные настройки. Это обеспечивает эффективную защиту глаз при непродолжительных сварочных работах.