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Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
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Сварочные шлемы
    Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
    Арт. fubag_324
    Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
    Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
    Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
    Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
      Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
      Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
      Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
      Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)

      Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 11 (зона обзора 100 мм х 49 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_324

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Габариты экрана, мм
      		100x49
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • ULTIMA 11 – это не дорогая профессиональная сварочная маска с хорошей зоной обзора 100х49 мм, двумя оптическими сенсорами и одной батарейкой для питания светофильтра. У маски сварщика “Хамелеон” Ultima 11 отличные потребительские характеристики – время срабатывания, эргономичный корпус, увеличенная зона обзора и дополнительные настройки. Это обеспечивает эффективную защиту глаз при непродолжительных сварочных работах.