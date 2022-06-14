Преимущества

Лёгкий и прочный материал маски, негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги

Максимальная видимая область - 98 х 55 мм, обеспечивает максимальный комфорт при работе, особенно при сварке сложных пространственных конструкций

Удобные внешние регулировки затемнения, чувствительности, задержки открытия; переключатель режимов «Сварка»- «Резка» для настройки перед и в течение сварки, не снимая маски с головы

Максимальная постоянная защита от невидимого УФ/ИК излучения дуги, гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники/разряженных элементов питания

Четыре независимых датчика обнаружения дуги, гарантированно обнаруживают начало сварки, и поддерживают закрытое состояние даже если часть датчиков перекрывается каким-либо препятствием

Фильтр маски оборудован кнопкой самодиагностики «Test», при нажатии фильтр проводит проверку батарей и работу схемы затемнения

Оголовье с уникальным поворотным механизмом – более надежно обхватывает тыльную часть головы при меньшем давлении, обеспечивая более надежную фиксацию маски, больший комфорт и меньшую нагрузку

Светофильтр оборудован креплениями под корректирующие линзы (линзы в комплекте не поставляются)

Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789 предназначена для защиты от излучения сварочной дуги. Оснащена регуляторами чувствительности, затемнения и задержки открытия. Имеет режимы сварка и резка, кнопку "Test" для диагностики работоспособности, четыре независимых датчика обнаружения свечения. Маска изготовлена из негорючего материала. Соответствует стандартам качества DIN, ISO, EN379 и стандартам ANSI Z 87.1.