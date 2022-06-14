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Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
5.0
3
Найти аналог
Сварочные маски хамелеон
    Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
    Арт. X132802163
    5.0
    3
    Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
    Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
    Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
    Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
      Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
      Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
      Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789
      Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789

      Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X132802163
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты экрана, мм
      		98x55
      Режим работы
      		аргонодуговая сварка (TIG), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Маска сварщика Foxweld КОСМОС 4789 предназначена для защиты от излучения сварочной дуги. Оснащена регуляторами чувствительности, затемнения и задержки открытия. Имеет режимы сварка и резка, кнопку "Test" для диагностики работоспособности, четыре независимых датчика обнаружения свечения. Маска изготовлена из негорючего материала. Соответствует стандартам качества DIN, ISO, EN379 и стандартам ANSI Z 87.1.

        Преимущества

        • Лёгкий и прочный материал маски, негорючий и стойкий к излучению сварочной дуги
        • Максимальная видимая область - 98 х 55 мм, обеспечивает максимальный комфорт при работе, особенно при сварке сложных пространственных конструкций
        • Удобные внешние регулировки затемнения, чувствительности, задержки открытия; переключатель режимов «Сварка»- «Резка» для настройки перед и в течение сварки, не снимая маски с головы
        • Максимальная постоянная защита от невидимого УФ/ИК излучения дуги, гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники/разряженных элементов питания
        • Четыре независимых датчика обнаружения дуги, гарантированно обнаруживают начало сварки, и поддерживают закрытое состояние даже если часть датчиков перекрывается каким-либо препятствием
        • Фильтр маски оборудован кнопкой самодиагностики «Test», при нажатии фильтр проводит проверку батарей и работу схемы затемнения
        • Оголовье с уникальным поворотным механизмом – более надежно обхватывает тыльную часть головы при меньшем давлении, обеспечивая более надежную фиксацию маски, больший комфорт и меньшую нагрузку
        • Светофильтр оборудован креплениями под корректирующие линзы (линзы в комплекте не поставляются)