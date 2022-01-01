Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 5-13 Panoramic Silver (зона обзора 100 мм х 93 мм)

FUBAG Хамелеон ULTIMA 5-13 Panoramic – это уникальная серия сварочных масок с интересным дизайном со всеми необходимыми функциями. Применяется сварщиками для защиты лица и глаз от УВ-излучения и брызг металла. В начале сварки система «Хамелеон» обеспечивает автоматическое затемнение маски. Хорошо подходит для проведения продолжительных сварочных работ при различных типах сварки, в том числе для сварки методом TIG и микроплазменной сварки. Обладает автоматическим светофильтром. В обычном состоянии, степень затемнения – 4 DIN. Маска Хамелеон ULTIMA 5-13 Panoramic изготовлена из гибкого и сверхпрочного материала.