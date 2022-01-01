Маска сварщика Хамелеон ULTIMA 9-13 (зона обзора 100 мм х 49 мм)
Арт. fubag_331
Характеристики
- Рекомендуется как для периодических, так и для продолжительных сварочных работ.
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Производитель
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С подачей воздуха
|Нет
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Режим GRIND (шлифование)
Наличие режима GRIND или "шлифовка" повышает комфорт и безопасность. Вы можете шлифовать сварочный шов не меняя маски. "Хамелеон" без этого режима будет затемняться от искр при шлифовке болгаркой.
|Нет
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Возможность замены батареи
|Нет
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Регулировка чувствительности
|нет