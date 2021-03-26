Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сварочная маска Start 51ST200 (АСФ 200, хамелеон)
5.0
5
Найти аналог
Сварочные маски хамелеон
    Сварочная маска Start 51ST200 (АСФ 200, хамелеон)
    Арт. Ю00000020666
    5.0
    5
    Сварочная маска Start 51ST200 (АСФ 200, хамелеон)

      Сварочная маска Start 51ST200 (АСФ 200, хамелеон)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020666
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Start
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		93x33
      Режим работы
      		полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Маска сварщика START АСФ 200 с автоматическим светофильтром АСФ 200, предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA. Маска хамелеон START АСФ 200 имеет удобный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.

        Преимущества

        • Удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя
        • Степень затемнения - регулируется автоматически (11 DIN)
        • Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА сварки