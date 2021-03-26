Сварочная маска Start 51ST200 (АСФ 200, хамелеон)
Арт. Ю00000020666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты экрана, мм
|93x33
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Режим работы
|полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), ручная дуговая сварка (MMA)
- Маска сварщика START АСФ 200 с автоматическим светофильтром АСФ 200, предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA. Маска хамелеон START АСФ 200 имеет удобный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.
Преимущества
- Удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя
- Степень затемнения - регулируется автоматически (11 DIN)
- Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА сварки