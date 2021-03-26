Сварочная маска Start 51ST200 (АСФ 200, хамелеон)

Преимущества

Удобный реечный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя

Степень затемнения - регулируется автоматически (11 DIN)

Стабильная работа маски гарантируется при использовании для ММА сварки

Маска сварщика START АСФ 200 с автоматическим светофильтром АСФ 200, предназначена для защиты глаз, головы и горла сварщика от светового, УФ и ИК излучения при сварке в режимах MMA. Маска хамелеон START АСФ 200 имеет удобный наголовник позволяет регулировать удаленность маски от лица, высоту посадки маски на голове и размер, что позволяет настроить маску наиболее комфортно для себя.