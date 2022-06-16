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Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)
5.0
2
10 360 ₽
Группы безопасности и предохранительные узлы
  • Персональная скидка
Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)
Арт. X16912212810
5.0
2
Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)
Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)
  • Персональная скидка
Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)
Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)

Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)

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10 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16912212810
5.0
2

Характеристики

Производитель
Warme
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Присоединительный размер, дюйм
1-1 1/2
Макс. давление, бар
6
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 360 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Группа быстрого монтажа Warme Maske 40.2 представляет собой готовый комплект арматуры и предназначена для присоединения контура теплого пола/бойлера/радиаторного отопления с возможностью ручной регулировки температурой жидкости или автоматической регулировки с помощью установки сервопривода и термостатического датчика на трехходовой кран в подающей линии. Расстояние между осями подключения группы 125 мм. 

    Преимущества

    • Мощность, кВт - до 40
    • Габаритная длина, мм - 375
    • Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
    • Материал - сталь
    • Количество контуров - 2
    • Диаметр, дюймов - 1х1,1/2
    • Объем, м3/ч - 6,2