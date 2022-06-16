Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)

Преимущества

Мощность, кВт - до 40

Габаритная длина, мм - 375

Расстояние между осями подключения группы, мм - 125

Материал - сталь

Количество контуров - 2

Диаметр, дюймов - 1х1,1/2

Объем, м3/ч - 6,2

Группа быстрого монтажа Warme Maske 40.2 представляет собой готовый комплект арматуры и предназначена для присоединения контура теплого пола/бойлера/радиаторного отопления с возможностью ручной регулировки температурой жидкости или автоматической регулировки с помощью установки сервопривода и термостатического датчика на трехходовой кран в подающей линии. Расстояние между осями подключения группы 125 мм.