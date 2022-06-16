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Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)
Арт. X16912212810
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Группа быстрого монтажа Maske 40.2 (без насоса, с трехходовым краном)
Арт. X16912212810
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Присоединительный размер, дюйм
|1-1 1/2
|
Макс. давление, бар
|6
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- Группа быстрого монтажа Warme Maske 40.2 представляет собой готовый комплект арматуры и предназначена для присоединения контура теплого пола/бойлера/радиаторного отопления с возможностью ручной регулировки температурой жидкости или автоматической регулировки с помощью установки сервопривода и термостатического датчика на трехходовой кран в подающей линии. Расстояние между осями подключения группы 125 мм.
Преимущества
- Мощность, кВт - до 40
- Габаритная длина, мм - 375
- Расстояние между осями подключения группы, мм - 125
- Материал - сталь
- Количество контуров - 2
- Диаметр, дюймов - 1х1,1/2
- Объем, м3/ч - 6,2