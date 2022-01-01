Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
Арт. Х1248866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Предкамера
|Нет
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Способ слива
|давление
- Рычажная маслёнка GROZ РТ GR41431 - MP22R/F имеет металлический насос с двумя шаровыми клапанами. Они увеличивают объем смазки, подаваемой за один такт. В нижней части расположен всасывающий клапан без пружины. Такое качество обеспечивает защиту от залипания при использовании масел на основе смол.
Преимущества
- Емкость: 300 г
- Долгий срок эксплуатации
- Современный полусферический дизайн
- Простое использование