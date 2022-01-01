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Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
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Оборудование для замены масла в коробке передач
    Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
    Арт. Х1248866
    Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
    Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
    Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
    Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
    Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
    Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
      Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
      Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
      Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
      Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
      Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F
      Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F

      Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1248866

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Предкамера
      		Нет
      Способ слива
      		давление
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рычажная маслёнка GROZ РТ GR41431 - MP22R/F имеет металлический насос с двумя шаровыми клапанами. Они увеличивают объем смазки, подаваемой за один такт. В нижней части расположен всасывающий клапан без пружины. Такое качество обеспечивает защиту от залипания при использовании масел на основе смол.

        Преимущества

        • Емкость: 300 г
        • Долгий срок эксплуатации
        • Современный полусферический дизайн
        • Простое использование