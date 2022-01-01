Масленка рычажная Groz GR 41431 MP22R/F

Преимущества

Емкость: 300 г

Долгий срок эксплуатации

Современный полусферический дизайн

Простое использование

Рычажная маслёнка GROZ РТ GR41431 - MP22R/F имеет металлический насос с двумя шаровыми клапанами. Они увеличивают объем смазки, подаваемой за один такт. В нижней части расположен всасывающий клапан без пружины. Такое качество обеспечивает защиту от залипания при использовании масел на основе смол.