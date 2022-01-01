Масло для дровоколов гидравлическое HLP 46 AL-KO 112893, 1 л
Арт. О00000028397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Объем, л
|1
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Материал упаковки
|пластик
- Гидравлическое масло HLP 46 для дровокола -предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах. Содержит противоизносные, антикоррозийные присадки, а также присадки, которые повышают стойкость к старению.
Преимущества
- Применяется в гидравлических системах
- Содержит антикоррозийные, противоизносные присадки