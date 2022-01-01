Масло для дровоколов гидравлическое HLP 46 AL-KO 112893, 1 л

Преимущества

Применяется в гидравлических системах

Содержит антикоррозийные, противоизносные присадки

Гидравлическое масло HLP 46 для дровокола -предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах. Содержит противоизносные, антикоррозийные присадки, а также присадки, которые повышают стойкость к старению.