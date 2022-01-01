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Масло для дровоколов гидравлическое HLP 46 AL-KO 112893, 1 л
790 ₽
Масла для станков
    Масло для дровоколов гидравлическое HLP 46 AL-KO 112893, 1 л
    Арт. О00000028397
    Масло для дровоколов гидравлическое HLP 46 AL-KO 112893, 1 л

      Масло для дровоколов гидравлическое HLP 46 AL-KO 112893, 1 л

      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028397

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Объем, л
      		1
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гидравлическое масло HLP 46 для дровокола -предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах. Содержит противоизносные, антикоррозийные присадки, а также присадки, которые повышают стойкость к старению.

        Преимущества

        • Применяется в гидравлических системах
        • Содержит антикоррозийные, противоизносные присадки