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Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
5.0
2
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
    Арт. О00000013263
    5.0
    2
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
    Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ
      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ

      Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013263
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-7НЧ предназначен для обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в холодное время года. В металлическом корпусе находится масло, нагреваемое до высокой температуры при помощи нагревательного элемента. Далее радиатор отдает тепло помещению. Масляный радиатор оснащен термостатом, что позволяет ему автоматически поддерживать в помещении заданную пользователем температуру. Существенным плюсом является и то, что он обладает низкой температурой корпуса, благодаря чему практически не выжигает кислород в помещении.

        Преимущества

        • Световой индикатор позволяет контролировать рабочее состояние
        • Для удобства перемещения конструкция прибора оснащена колесами
        • Режим поддержания температуры
        • Современный дизайн
        • Простота и легкость перемещения
        • Механическое управление
        • Малые габариты, небольшой вес