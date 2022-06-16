Преимущества

Световой индикатор позволяет контролировать рабочее состояние

Для удобства перемещения конструкция прибора оснащена колесами

Режим поддержания температуры

Современный дизайн

Простота и легкость перемещения

Механическое управление

Малые габариты, небольшой вес

Масляный радиатор Ресанта ОМПТ-9НЧ предназначен для обогрева воздуха и создания комфортной атмосферы в холодное время года. В металлическом корпусе находится масло, нагреваемое до высокой температуры при помощи нагревательного элемента. Далее радиатор отдает тепло помещению. Масляный радиатор оснащен термостатом, что позволяет ему автоматически поддерживать в помещении заданную пользователем температуру. Существенным плюсом является и то, что он обладает низкой температурой корпуса, благодаря чему практически не выжигает кислород в помещении.