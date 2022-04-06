Преимущества:

«Quick&Easy» система легкого подсоединения;

Высокопроизводительный фильтр;

Фильтр легко снимается для очистки.

Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00 является основным узлом микрокапельной системы с фильтром высокой производительности. Уменьшает напор до рабочего (около 1.5 бар). С адаптером и фитингом для сети микрокапельного полива.