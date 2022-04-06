Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
Арт. X19031850289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Расход воды, л/ч
|1000
- Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00 является основным узлом микрокапельной системы с фильтром высокой производительности. Уменьшает напор до рабочего (около 1.5 бар). С адаптером и фитингом для сети микрокапельного полива.
Преимущества:
- «Quick&Easy» система легкого подсоединения;
- Высокопроизводительный фильтр;
- Фильтр легко снимается для очистки.