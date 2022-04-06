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Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
5.0
1
994 ₽
Фильтры для насосов
    Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
    Арт. X19031850289
    5.0
    1
    Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
    Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
    Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
    Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
      Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
      Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
      Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00
      Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00

      Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00

      994 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850289
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Расход воды, л/ч
      		1000
      Все характеристики
      994 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00 является основным узлом микрокапельной системы с фильтром высокой производительности. Уменьшает напор до рабочего (около 1.5 бар). С адаптером и фитингом для сети микрокапельного полива.

        Преимущества:

        • «Quick&Easy» система легкого подсоединения;
        • Высокопроизводительный фильтр;
        • Фильтр легко снимается для очистки.