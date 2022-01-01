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Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.
330 ₽
Наборы малярных кистей
    Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.
    Арт. О00000033187
    Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.
    Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.
      Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.
      Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.

      Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033187

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ширина, мм
      		35
      Толщина, мм
      		35
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор из 6 кистей с деревянными ручками: флейцевые кисти 20, 25, 35мм, круглые кисти 20, 25мм, кисть художественная МASTER COLOR 30-0510 - это комплект малярных ручных инструментов различных типов и назначений, совместимых с любыми ЛКМ.

        Преимущества

        • Изделия оснащены деревянными обработанными рукоятками и светлым натуральным ворсом
        • Обе части соединены между собой надежным металлическим бандажом