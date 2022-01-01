Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.
Арт. О00000033187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ширина, мм
|35
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Толщина, мм
|35
- Набор из 6 кистей с деревянными ручками: флейцевые кисти 20, 25, 35мм, круглые кисти 20, 25мм, кисть художественная МASTER COLOR 30-0510 - это комплект малярных ручных инструментов различных типов и назначений, совместимых с любыми ЛКМ.
Преимущества
- Изделия оснащены деревянными обработанными рукоятками и светлым натуральным ворсом
- Обе части соединены между собой надежным металлическим бандажом