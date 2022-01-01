Набор кистей Master Color 30-0510 с деревянными ручками, 6 шт.

Преимущества

Изделия оснащены деревянными обработанными рукоятками и светлым натуральным ворсом

Обе части соединены между собой надежным металлическим бандажом

Набор из 6 кистей с деревянными ручками: флейцевые кисти 20, 25, 35мм, круглые кисти 20, 25мм, кисть художественная МASTER COLOR 30-0510 - это комплект малярных ручных инструментов различных типов и назначений, совместимых с любыми ЛКМ.