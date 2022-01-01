Макловица Master Color 30-0552, 30х100 мм

Преимущества

Изделие имеет три составные части: светлую щетину из смешанного ворса, стальной нержавеющий бандаж и пластиковую рукоятку с отверстием для подвеса

Надежность

Макловица, 70%ПЭT / 30% натуральная щетина, нержавеющий обжим, красная пластиковая ручка, 100х30мм МASTER COLOR 30-0582 предназначается для нанесения жидких составов, таких как: грунтовки и вододисперсионные краски на различные поверхности при отделке помещений и т. д.