Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Макловица Master Color 30-0552, 30х100 мм
430 ₽
Макловицы (щетки малярные)
    Макловица Master Color 30-0552, 30х100 мм
    Арт. О00000033188
    Макловица Master Color 30-0552, 30х100 мм

      Макловица Master Color 30-0552, 30х100 мм

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033188

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		макловица
      Ширина, мм
      		100
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Макловица, 70%ПЭT / 30% натуральная щетина, нержавеющий обжим, красная пластиковая ручка, 100х30мм МASTER COLOR 30-0582 предназначается для нанесения жидких составов, таких как: грунтовки и вододисперсионные краски на различные поверхности при отделке помещений и т. д.

        Преимущества

        • Изделие имеет три составные части: светлую щетину из смешанного ворса, стальной нержавеющий бандаж и пластиковую рукоятку с отверстием для подвеса
        • Надежность