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Валик малярный Master Color 30-0843
495 ₽
Ролики для малярного валика
    Валик малярный Master Color 30-0843
    Арт. О00000033515
    Валик малярный Master Color 30-0843
    Валик малярный Master Color 30-0843
    Валик малярный Master Color 30-0843
    Валик малярный Master Color 30-0843
      Валик малярный Master Color 30-0843
      Валик малярный Master Color 30-0843
      Валик малярный Master Color 30-0843
      Валик малярный Master Color 30-0843

      Валик малярный Master Color 30-0843

      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033515

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		микрофибра
      Все характеристики
      495 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Валик малярный Master Color 30-0843 - используется для красок на водной основе. Идеально подходит для окрашивания стен и потолков.

        Преимущества

        • Система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм
        • Микроволокна Micromix не создают капель, что позволяет уменьшить разбрызгивание
        • Высокая износостойкость, не ворсит
        • Способ крепления шубки: термосинтез