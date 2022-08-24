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Миксер деревянный для перемешивания краски Master COLOR 30-1480
5.0
1
85 ₽
Вспомогательный малярный инструмент
    Миксер деревянный для перемешивания краски Master COLOR 30-1480
    Арт. О00000025685
    5.0
    1
    Миксер деревянный для перемешивания краски Master COLOR 30-1480

      Миксер деревянный для перемешивания краски Master COLOR 30-1480

      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025685
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		лопатка
      Длина, мм
      		350
      Все характеристики
      85 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Миксер деревянный для перемешивания краски MASTER COLOR 30-1480 оптимален при проведении ремонтных и строительных работ в домашних условиях или на предприятии.

        Преимущества

        • изделие произведено из твердых пород дерева
        • модель устойчива к химическому и внешнему воздействию, износу и деформации при работе
        • небольшой вес и размер миксера способствуют комфорту при хранении, транспортировке и эксплуатации
        • рукоятка имеет эргономичную форму
        • длина модели не превышает 350 мм