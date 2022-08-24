Миксер деревянный для перемешивания краски Master COLOR 30-1480
Арт. О00000025685
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|лопатка
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Длина, мм
|350
- Миксер деревянный для перемешивания краски MASTER COLOR 30-1480 оптимален при проведении ремонтных и строительных работ в домашних условиях или на предприятии.
Преимущества
- изделие произведено из твердых пород дерева
- модель устойчива к химическому и внешнему воздействию, износу и деформации при работе
- небольшой вес и размер миксера способствуют комфорту при хранении, транспортировке и эксплуатации
- рукоятка имеет эргономичную форму
- длина модели не превышает 350 мм