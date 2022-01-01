Перчатки белые Master Color 30-4020, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
Арт. О00000025712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, строительные, хозяйственные
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- Водоотталкивающие перчатки MASTER COLOR с обливкой из полиуретана, белые 30-4020 обладают высокими показателями механической защиты. Оберегают руки от повреждений и грязи. Перчатки обеспечивают плотное прилегание и комфорт при длительном использовании.
Преимущества
- Выполнены из дышащего полиэфирного материала, что способствует отличной чувствительности пальцев
- Покрытие из полиуретана препятствует выскальзыванию предметов и инструментов из рук