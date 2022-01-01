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Перчатки белые Master Color 30-4020, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
170 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки белые Master Color 30-4020, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
    Арт. О00000025712
    Перчатки белые Master Color 30-4020, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)

      Перчатки белые Master Color 30-4020, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025712

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водоотталкивающие перчатки MASTER COLOR с обливкой из полиуретана, белые 30-4020 обладают высокими показателями механической защиты. Оберегают руки от повреждений и грязи. Перчатки обеспечивают плотное прилегание и комфорт при длительном использовании.

        Преимущества

        • Выполнены из дышащего полиэфирного материала, что способствует отличной чувствительности пальцев
        • Покрытие из полиуретана препятствует выскальзыванию предметов и инструментов из рук