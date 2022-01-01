Перчатки белые Master Color 30-4020, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)

Преимущества

Выполнены из дышащего полиэфирного материала, что способствует отличной чувствительности пальцев

Покрытие из полиуретана препятствует выскальзыванию предметов и инструментов из рук

Водоотталкивающие перчатки MASTER COLOR с обливкой из полиуретана, белые 30-4020 обладают высокими показателями механической защиты. Оберегают руки от повреждений и грязи. Перчатки обеспечивают плотное прилегание и комфорт при длительном использовании.