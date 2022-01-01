Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
170 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
    Арт. О00000025713
    Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
    Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
    Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
      Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
      Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
      Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)

      Перчатки белые Master Color 30-4021, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025713

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      235 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      Кованый молоток Korvus 3302031, 100 г, деревянная ручка
      195 ₽
      5.0
      Кованый молоток Korvus 3302031, 100 г, деревянная ручка
      Защитные очки с дужками Champion C1008 (желтые)
      110 ₽
      5.0
      Защитные очки с дужками Champion C1008 (желтые)
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Брусок шлифовальный абразивный ''Лодочка'' Stayer Master 3573-20, 200 мм
      150 ₽
      5.0
      Брусок шлифовальный абразивный ''Лодочка'' Stayer Master 3573-20, 200 мм
      Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт
      120 ₽
      5.0
      Лезвия Stayer "PROFI" 0915-S10 сегментированные, 18 мм., в боксе, 10 шт
      Саморезы ГД Партнер ФАС 0 2930 74, 4.2x75 мм, 250 шт.
      510 ₽
      5.0
      Саморезы ГД Партнер ФАС 0 2930 74, 4.2x75 мм, 250 шт.
      Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)
      85 ₽
      Садовые перчатки с покрытием, цветные (пара)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водоотталкивающие перчатки MASTER COLOR с обливкой из полиуретана, белые 30-4020 обладают высокими показателями механической защиты. Оберегают руки от повреждений и грязи. Перчатки обеспечивают плотное прилегание и комфорт при длительном использовании.

        Преимущества

        • Выполнены из дышащего полиэфирного материала, что способствует отличной чувствительности пальцев
        • Покрытие из полиуретана препятствует выскальзыванию предметов и инструментов из рук