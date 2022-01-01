Перчатки белые Master Color 30-4019, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
Арт. О00000025711
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для сада и огорода, хозяйственные
С этим товаром смотрят
- Перчатки белые, полиэстер, с обливкой и нитрила.
Преимущества
- Дышаший полиэфирный материал с полиуретановым покрытием
- Высокие показатели механической защиты при отличной чувствительности пальцев
- Комфорт при длительном использовании
- Плотное прилегание, не оставляют ворса
- Водоотталкивающие