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Перчатки белые Master Color 30-4019, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
170 ₽
Перчатки трикотажные
    Перчатки белые Master Color 30-4019, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)
    Арт. О00000025711
    Перчатки белые Master Color 30-4019, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)

      Перчатки белые Master Color 30-4019, полиэстер с обливкой из полиуретана (пара)

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025711

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, хозяйственные
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перчатки белые, полиэстер, с обливкой и нитрила.

        Преимущества

        • Дышаший полиэфирный материал с полиуретановым покрытием
        • Высокие показатели механической защиты при отличной чувствительности пальцев
        • Комфорт при длительном использовании
        • Плотное прилегание, не оставляют ворса
        • Водоотталкивающие