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Удлинитель, сталь лакированная Master Color 30-1408, 1200 мм
450 ₽
Удлинители для малярных валиков
    Удлинитель, сталь лакированная Master Color 30-1408, 1200 мм
    Арт. О00000025683
    Удлинитель, сталь лакированная Master Color 30-1408, 1200 мм

      Удлинитель, сталь лакированная Master Color 30-1408, 1200 мм

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025683

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		удлинитель
      Габариты, мм
      		1200х25х25
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель МASTER COLOR 120 см 30-1408 предназначен для повышения удобства при проведении покрасочных работ. Изделие выполнено из лакированной стали, что обеспечивает легкое вращение валика. Установка не требует больших временных затрат.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность