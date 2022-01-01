Удлинитель, сталь лакированная Master Color 30-1408, 1200 мм

Преимущества

Надежность

Долговечность

Удлинитель МASTER COLOR 120 см 30-1408 предназначен для повышения удобства при проведении покрасочных работ. Изделие выполнено из лакированной стали, что обеспечивает легкое вращение валика. Установка не требует больших временных затрат.